Якимов Георгий Матвеевич
Место рождениясело Савво-Борзя, Александрово-Заводский муниципальный округ, Забайкальский край
Дата рожденияВычислено 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
село Савво-Борзя, Александрово-Заводский муниципальный округ, Забайкальский край
Бракосочетание
Около 1867
Рождение ребёнка
31.12.1886
Сын: Якимов Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Полякова Харитиния Венедиктовна
Васильевка, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
Неизвестно