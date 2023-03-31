Якимов Георгий Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якимов Георгий Матвеевич

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Место рождения

село Савво-Борзя, Александрово-Заводский муниципальный округ, Забайкальский край

Дата рождения

Вычислено 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1848 г.р.

Дети

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

село Савво-Борзя, Александрово-Заводский муниципальный округ, Забайкальский край
Бракосочетание
Около 1867

Жена: Полякова Харитиния Венедиктовна

Рождение ребёнка
31.12.1886

Сын: Якимов Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Полякова Харитиния Венедиктовна

Васильевка, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
Неизвестно
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