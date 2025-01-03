Барышникова (Антохина) Людмила Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Барышникова (Антохина) Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барышников Юрий

Рождение ребёнка
06.11.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барышников Юрий

Рождение ребёнка
07.11.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барышников Юрий

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