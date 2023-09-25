Пенкулис Адольф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Пенкулис Эрнест Адольфович
Мать ребёнка: Озолс Хермина Кришевна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Пенкулис Рита Адольфовна
Мать ребёнка: Озолс Хермина Кришевна
Латвия Лиепайский район хутор Лаймене
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Кукзгаузен Эльвира Адольфовна
Мать ребёнка: Озолс Хермина Кришевна
Латвия Лиепайский район с. Дурбе хутор Лаймене
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Озолс Хермина Кришевна
Смерть
Неизвестно