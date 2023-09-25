Пенкулис Адольф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пенкулис Адольф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Пенкулис Эрнест Адольфович

Мать ребёнка: Озолс Хермина Кришевна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Пенкулис Рита Адольфовна

Мать ребёнка: Озолс Хермина Кришевна

Латвия Лиепайский район хутор Лаймене
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Кукзгаузен Эльвира Адольфовна

Мать ребёнка: Озолс Хермина Кришевна

Латвия Лиепайский район с. Дурбе хутор Лаймене
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Озолс Хермина Кришевна

Смерть
Неизвестно
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