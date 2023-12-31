Данилова Пелагея Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1873
Дочь: Федорова (феодорова) Мария Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Данилов
д. Уланово (Яхонтовка) Козловского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герасим Данилов
Смерть
Неизвестно