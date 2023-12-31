Данилова Пелагея Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова Пелагея Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1873

Дочь: Федорова (феодорова) Мария Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Данилов

д. Уланово (Яхонтовка) Козловского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасим Данилов

Смерть
Неизвестно
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