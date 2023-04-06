Иванов Капитон Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Капитон Савельевич

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Место рождения

Большое Молотово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Молотово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Александра Лукьяновна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Александра Лукьяновна

Смерть
Неизвестно
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