Гоголева (Дудина) Наталия Васильевна
Место рождения
Дата рождения18.01.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1983
Бракосочетание
?.01.2003
Рождение ребёнка
01.04.2003
Сын: Балыбердин Станислав Сергеевич
Отец ребёнка: Балыбердин Сергей Михайлович
Бракосочетание
18.07.2008
Рождение ребёнка
29.08.2009
Дочь: Гоголева Дарина Романовна
Отец ребёнка: Гоголев Роман Григорьевич
Рождение ребёнка
02.09.2011
Дочь: Гоголева Василина Романовна
Отец ребёнка: Гоголев Роман Григорьевич
Рождение ребёнка
28.09.2016
Дочь: Гоголева Евдокия Романовна
Отец ребёнка: Гоголев Роман Григорьевич
Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область