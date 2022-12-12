Гоголева (Дудина) Наталия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоголева (Дудина) Наталия Васильевна

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Место рождения

Высокораменское, Шабалинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

18.01.1983

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1983

Отец: Дудин Василий Евгеньевич

Мать: Дудина Глафира Михайловна

Высокораменское, Шабалинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
?.01.2003

Муж: Балыбердин Сергей Михайлович

Ленинское, Шабалинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
01.04.2003

Сын: Балыбердин Станислав Сергеевич

Отец ребёнка: Балыбердин Сергей Михайлович

Ленинское, Шабалинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
18.07.2008

Муж: Гоголев Роман Григорьевич

Пижма, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.08.2009

Дочь: Гоголева Дарина Романовна

Отец ребёнка: Гоголев Роман Григорьевич

Пижма, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.09.2011

Дочь: Гоголева Василина Романовна

Отец ребёнка: Гоголев Роман Григорьевич

Пижма, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.09.2016

Дочь: Гоголева Евдокия Романовна

Отец ребёнка: Гоголев Роман Григорьевич

Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
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