Мария Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Ефимова

Мария Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1728 г.р.

Мать

1734 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Ефим Ларионов

Мать: Пелагея Иванова

Смерть
Неизвестно
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