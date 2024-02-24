Малышев Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышев Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1939 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1961

Отец: не указан

Мать: Малышева Зинаида Степановна

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