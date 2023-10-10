Грачева (Терентьева) Екатерина Николаевна
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грачев (крестник) Николай Антонович
Бракосочетание
До 1946
СССР Калининская обл.,Кимрский р-н с. Б.Аксеново
Рождение ребёнка
10.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грачев (крестник) Николай Антонович
Ногинск, Богородский, Московская область
Смерть
Неизвестно