Грачева (Терентьева) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрачева (Терентьева) Екатерина Николаевна

Грачева (Терентьева) Екатерина Николаевна

Место рождения

Большое Аксеново, Кимрский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Аксеново, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грачев (крестник) Николай Антонович

Большое Аксеново, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1946

Муж: Грачев (крестник) Николай Антонович

СССР Калининская обл.,Кимрский р-н с. Б.Аксеново
Рождение ребёнка
10.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грачев (крестник) Николай Антонович

Ногинск, Богородский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close