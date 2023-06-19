Кузнецова (Карцева) Прасковья Карповна
Место рождения
Дата рождения14.10.1897 ст.
Дата смерти04.11.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1897 ст.
Бракосочетание
27.10.1919 ст.
Рождение ребёнка
25.10.1920
Дочь: Петрова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Борисович
Рождение ребёнка
02.07.1922
Дочь: Жучкова Любовь Сергеевна
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Борисович
Развод
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
04.11.1975