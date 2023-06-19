Кузнецова (Карцева) Прасковья Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Карцева) Прасковья Карповна

Место рождения

Большие Хомяки, Добровский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

14.10.1897 ст.

Дата смерти

04.11.1975

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1897 ст.

Отец: Карцев Карп Артамонович

Мать: Карцева Агриппина (Графена) Игнатовна

Большие Хомяки, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
27.10.1919 ст.

Муж: Кузнецов Сергей Борисович

Рождение ребёнка
25.10.1920

Дочь: Петрова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Борисович

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
02.07.1922

Дочь: Жучкова Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Борисович

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Развод
Неизвестно

Муж: Кузнецов Сергей Борисович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
04.11.1975