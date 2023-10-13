Ножкин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1950
Сын: Ножкин Анатолий
Мать ребёнка: Ножкина Татьяна
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
20.02.1954
Дочь: Зинакова Любовь
Мать ребёнка: Ножкина Татьяна
Тарангул, Есильский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 23.10.1957
Сын: Ножкин Владимир
Мать ребёнка: Ножкина Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ножкина Татьяна
Смерть
Неизвестно