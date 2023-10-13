Ножкин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ножкин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1950

Сын: Ножкин Анатолий

Мать ребёнка: Ножкина Татьяна

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
20.02.1954

Дочь: Зинакова Любовь

Мать ребёнка: Ножкина Татьяна

Тарангул, Есильский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 23.10.1957

Сын: Ножкин Владимир

Мать ребёнка: Ножкина Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ножкина Татьяна

Смерть
Неизвестно
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