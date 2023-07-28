Махатадзе Валерий Иосифович
Место рождения
Дата рождения10.04.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1950
Рождение ребёнка
01.09.1971
Сын: Махатадзе Константин Валерьевич
Мать ребёнка: Махатадзе Надежда Филиповна
Рождение ребёнка
13.03.1974
Дочь: Кравчук-Кирилюк Елизавета Валерьевна
Мать ребёнка: Махатадзе Надежда Филиповна
Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
24.10.1993
Мать ребёнка: Махатадзе Виталина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Махатадзе Виталина
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Джексенвилл, США