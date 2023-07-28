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Махатадзе Валерий Иосифович

Место рождения

Тбилиси, ქ. თბილისი

Дата рождения

10.04.1950

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1950

Отец: Махатадзе Иосиф Константинович

Мать: Махатадзе Елизавета Петровна

Тбилиси, ქ. თბილისი
Рождение ребёнка
01.09.1971

Сын: Махатадзе Константин Валерьевич

Мать ребёнка: Махатадзе Надежда Филиповна

Рождение ребёнка
13.03.1974

Дочь: Кравчук-Кирилюк Елизавета Валерьевна

Мать ребёнка: Махатадзе Надежда Филиповна

Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
24.10.1993

Сын: Глебов Михаил Валерьевич

Мать ребёнка: Махатадзе Виталина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махатадзе Виталина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махатадзе Надежда Филиповна

Развод
Неизвестно

Жена: Махатадзе Надежда Филиповна

Место жительства
Неизвестно
г. Джексенвилл, США