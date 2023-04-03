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Казаков Егор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Казаков Афанасий Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1953

Дочь: Любовь Егоровна

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
?.11.1956

Сын: Казаков Алексей Егорович

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
21.10.1958

Сын: Казаков Владимир Егорович

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
06.01.1961

Сын: Казаков Николай Егорович

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаков Николай Егорович

Мать ребёнка: Жена 1

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаков Анатолий Егорович

Мать ребёнка: Жена 1

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Жена 1

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Мать ребёнка: Жена 1

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаков Илья Егорович

Мать ребёнка: Жена 1

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаков Александр Егорович

Мать ребёнка: Жена 1

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жена 1

Работа или профессия
Неизвестно
фуражир
Место жительства
Неизвестно
Орловка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Орловка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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