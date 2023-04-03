Казаков Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Казаков Афанасий Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1953
Дочь: Любовь Егоровна
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
?.11.1956
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
21.10.1958
Сын: Казаков Владимир Егорович
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
06.01.1961
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Жена 1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казаков Анатолий Егорович
Мать ребёнка: Жена 1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Жена 1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казаков Александр Егорович
Мать ребёнка: Жена 1
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жена 1
Работа или профессия
Неизвестно
фуражир
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно