Коннова (Коленкина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коннова (Коленкина) Мария Ивановна

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Место рождения

д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

17.03.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

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Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1936

Отец: Коленкин Иван Иванович

Мать: Коленкина Павлина Михайловна

д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
18.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.11.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.11.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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