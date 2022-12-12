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Карлов Гавриил Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Карлов Федор Иванов

Мать: Татьяна Платонова

Рождение ребёнка
30.03.1876

Сын: Карлов Георгий Гаврилович

Мать ребёнка: Елена Феодосьева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.09.1880

Сын: Карлов Иоанн Гаврилович

Мать ребёнка: Елена Феодосьева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
29.12.1882

Сын: Карлов Георгий Гаврилович

Мать ребёнка: Елена Феодосьева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Феодосьева

Смерть
Неизвестно
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