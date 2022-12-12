Карлов Гавриил Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Карлов Федор Иванов
Мать: Татьяна Платонова
Рождение ребёнка
30.03.1876
Сын: Карлов Георгий Гаврилович
Мать ребёнка: Елена Феодосьева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.09.1880
Мать ребёнка: Елена Феодосьева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
29.12.1882
Сын: Карлов Георгий Гаврилович
Мать ребёнка: Елена Феодосьева
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Феодосьева
Смерть
Неизвестно