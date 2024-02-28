Нечаева Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаева Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Игнатий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Нечаева) Наталья

Отец ребёнка: Нечаев Сергей

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
19.07.1871

Сын: Нечаев Аврамий

Отец ребёнка: Нечаев Сергей

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
24.11.1872

Сын: Нечаев Георгий

Отец ребёнка: Нечаев Сергей

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
18.10.1874

Сын: Нечаев Дмитрий

Отец ребёнка: Нечаев Сергей

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
14.11.1877

Дочь: (Нечаева) Пелагея

Отец ребёнка: Нечаев Сергей

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
24.04.1880

Дочь: (Нечаева) Елизавета

Отец ребёнка: Нечаев Сергей

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
23.09.1882

Сын: Нечаев Михаил

Отец ребёнка: Нечаев Сергей

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
17.06.1886

Дочь: (Нечаева) Ольга

Отец ребёнка: Нечаев Сергей

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
02.03.1889

Сын: Нечаев Алексей

Отец ребёнка: Нечаев Сергей

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
10.08.1891

Сын: Нечаев Андрей

Отец ребёнка: Нечаев Сергей

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
13.11.1893

Дочь: (Нечаева) Екатерина

Отец ребёнка: Нечаев Сергей

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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