Нечаева Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Игнатий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Нечаева) Наталья
Отец ребёнка: Нечаев Сергей
Рождение ребёнка
19.07.1871
Сын: Нечаев Аврамий
Отец ребёнка: Нечаев Сергей
Рождение ребёнка
24.11.1872
Сын: Нечаев Георгий
Отец ребёнка: Нечаев Сергей
Рождение ребёнка
18.10.1874
Сын: Нечаев Дмитрий
Отец ребёнка: Нечаев Сергей
Рождение ребёнка
14.11.1877
Дочь: (Нечаева) Пелагея
Отец ребёнка: Нечаев Сергей
Рождение ребёнка
24.04.1880
Дочь: (Нечаева) Елизавета
Отец ребёнка: Нечаев Сергей
Рождение ребёнка
23.09.1882
Сын: Нечаев Михаил
Отец ребёнка: Нечаев Сергей
Рождение ребёнка
17.06.1886
Дочь: (Нечаева) Ольга
Отец ребёнка: Нечаев Сергей
Рождение ребёнка
02.03.1889
Сын: Нечаев Алексей
Отец ребёнка: Нечаев Сергей
Рождение ребёнка
10.08.1891
Сын: Нечаев Андрей
Отец ребёнка: Нечаев Сергей
Рождение ребёнка
13.11.1893
Дочь: (Нечаева) Екатерина
Отец ребёнка: Нечаев Сергей
Смерть
Неизвестно