Смехнов Илья Прохорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Смехнова Евдокия Косминовна
Воронежская губ.
Рождение ребёнка
1885
Сын: Смехнов Иван Ильич
Мать ребёнка: Смехнова Евдокия Косминовна
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Федосия Ильинична
Мать ребёнка: Смехнова Евдокия Косминовна
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Агриппина Ильинична
Мать ребёнка: Смехнова Евдокия Косминовна
Смерть
Неизвестно
Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край