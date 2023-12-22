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Смехнов Илья Прохорович

Место рождения

Завальское, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Смехнов Прохор Ларионович

Мать: Смехнова Феодосия Ивановна

Завальское, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Смехнов Тимофей Ильич

Мать ребёнка: Смехнова Евдокия Косминовна

Воронежская губ.
Рождение ребёнка
1885

Сын: Смехнов Иван Ильич

Мать ребёнка: Смехнова Евдокия Косминовна

Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Федосия Ильинична

Мать ребёнка: Смехнова Евдокия Косминовна

Завальское, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Агриппина Ильинична

Мать ребёнка: Смехнова Евдокия Косминовна

Завальское, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
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