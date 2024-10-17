Григорий Афанасьев
Место рождения
Дата рождения27.09.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1825
Отец: Афанасий Иовлев
Мать: Евдакия Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Иванова
Крещение
28.09.1825
Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
восприемники: д. Рябцева того же дома крестьянин Гаврила Иовлев
Рождение ребёнка
1848
Сын: Михаил Григорьев
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
Смерть
Неизвестно