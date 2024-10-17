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Григорий Афанасьев

Место рождения

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

27.09.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1825

Отец: Афанасий Иовлев

Мать: Евдакия Алексеева

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Иванова

Крещение
28.09.1825
Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
восприемники: д. Рябцева того же дома крестьянин Гаврила Иовлев
Рождение ребёнка
1848

Сын: Михаил Григорьев

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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