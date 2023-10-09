Сенаторова (Попова) Ольга Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1921
Дата смерти10.02.1987
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1921
Отец: Попов Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1941
Сын: Сенаторов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Сенаторов Василий Егорьевич
Рождение ребёнка
24.09.1944
Сын: Сенаторов Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Сенаторов Василий Егорьевич
Рождение ребёнка
13.04.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сенаторов Василий Егорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.02.1987