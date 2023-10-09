Сенаторова (Попова) Ольга Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сенаторова (Попова) Ольга Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1921

Дата смерти

10.02.1987

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

1941 г.р.
1944 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1921

Отец: Попов Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1941

Сын: Сенаторов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Сенаторов Василий Егорьевич

Рождение ребёнка
24.09.1944

Сын: Сенаторов Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Сенаторов Василий Егорьевич

Рождение ребёнка
13.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сенаторов Василий Егорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сенаторов Василий Егорьевич

Смерть
10.02.1987
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