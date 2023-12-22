Фролов Николай
Место рождения
Дата рожденияДо 1880
Дата смертиПосле 1918
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880
Отец: Фролов Михаил
Мать: Фролова Анна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Таисия
Мать ребёнка: Фролова Елизавета Евдокимовна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Фролов Александр
Мать ребёнка: Фролова Елизавета Евдокимовна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Фролов Фёдор
Мать ребёнка: Фролова Елизавета Евдокимовна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Фролова Елизавета Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1918