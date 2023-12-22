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Фролов Николай

Место рождения

Лысогорский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

До 1880

Дата смерти

После 1918

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880

Отец: Фролов Михаил

Мать: Фролова Анна

Лысогорский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Таисия

Мать ребёнка: Фролова Елизавета Евдокимовна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Фролов Александр

Мать ребёнка: Фролова Елизавета Евдокимовна

Лысогорский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Фролов Фёдор

Мать ребёнка: Фролова Елизавета Евдокимовна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Фролова Елизавета Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Елизавета Евдокимовна

Смерть
После 1918
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