Иващенко Галина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иващенко Галина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Путилин Владимир

Мать: Путилина Валентина Григорьевна

Рождение ребёнка
09.04.2001

Сын: Иващенко Максим Александрович

Отец ребёнка: Иващенко Александр

Рождение ребёнка
12.04.2002

Дочь: Коваленко Евгения Александровна

Отец ребёнка: Иващенко Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иващенко Александра Александровна

Отец ребёнка: Иващенко Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иващенко Александр

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