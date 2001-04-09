Иващенко Галина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Путилин Владимир
Рождение ребёнка
09.04.2001
Сын: Иващенко Максим Александрович
Отец ребёнка: Иващенко Александр
Рождение ребёнка
12.04.2002
Дочь: Коваленко Евгения Александровна
Отец ребёнка: Иващенко Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иващенко Александра Александровна
Отец ребёнка: Иващенко Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иващенко Александр