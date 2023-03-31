Хаустов Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хаустов Александр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1949

Отец: Хаустов Сергей Степанович

Мать: Хаустова Надежда Алексеевна

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