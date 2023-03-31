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Хаустов Александр Сергеевич
Хаустов Александр Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.04.1949
Пол
Мужской
Отец
Хаустов Сергей Степанович
1903 г.р.
Мать
Хаустова (Коваленко) Надежда Алексеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1949
Отец:
Хаустов Сергей Степанович
Мать:
Хаустова Надежда Алексеевна
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