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Головкин Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1852 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.11.1891

Жена: Головкина Анна Никифоровна

Верещагино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.07.1896

Дочь: Юдина (Головкина) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Головкина Анна Никифоровна

Смерть
Неизвестно

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