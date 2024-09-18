Головкин Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.11.1891
Верещагино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.07.1896
Дочь: Юдина (Головкина) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Головкина Анна Никифоровна
Смерть
Неизвестно