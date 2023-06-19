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Протопопов Прокопий Васильев

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
27.05.1753

Жена: Протопопова Федосья Федоровна

Рождение ребёнка
25.01.1758

Сын: Протопопов Иван Прокопьев

Мать ребёнка: Протопопова Федосья Федоровна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
воеводской канцелярии подьячий
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно