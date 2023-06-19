Протопопов Прокопий Васильев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.05.1753
Рождение ребёнка
25.01.1758
Сын: Протопопов Иван Прокопьев
Мать ребёнка: Протопопова Федосья Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
воеводской канцелярии подьячий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно