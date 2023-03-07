Григорий Демидов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776
Дата смерти1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Демид Минаев
Мать: Аксинья Леонова
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Алексей Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Матрёна Григорьева
Мать ребёнка: Афимья Николаева
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Авдотья Григорьева
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афимья Николаева
Смерть
1836