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Григорий Демидов

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Место рождения

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Отец

Около 1742 г.р.

Мать

Около 1742 г.р.

Жена

Около 1881 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Демид Минаев

Мать: Аксинья Леонова

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Алексей Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Матрёна Григорьева

Мать ребёнка: Афимья Николаева

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Авдотья Григорьева

Мать ребёнка: не указана

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимья Николаева

Смерть
1836
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