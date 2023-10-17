Руж Эстер
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Берк Хаим
Отец ребёнка: Годис Мошка
Рождение ребёнка
1850
Сын: Зюрх Хаим
Отец ребёнка: Годис Мошка
Рождение ребёнка
1854
Сын: Вольке Янкель
Отец ребёнка: Годис Мошка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Годис Мошка
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно