Калапов Сидор Игнатеевич
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: Калапова Огрофена Алексеевна
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Калапова Огрофена Алексеевна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Калапов Георгий Сидорович
Мать ребёнка: Калапова Огрофена Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Калапова Огрофена Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Калапова Огрофена Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Ксения Сидоровна
Мать ребёнка: Калапова Огрофена Алексеевна
Смерть
Неизвестно