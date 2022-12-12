Калапов Сидор Игнатеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калапов Сидор Игнатеевич

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Место рождения

Октябрьское, Режевской, Свердловская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Калапов Игнатей Петрович

Мать: Калапова Пелагея Ивановна

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Калапов Иван Сидорович

Мать ребёнка: Калапова Огрофена Алексеевна

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Калапов Иван Сидорович

Мать ребёнка: Калапова Огрофена Алексеевна

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Калапов Георгий Сидорович

Мать ребёнка: Калапова Огрофена Алексеевна

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калапов Козьма Сидорович

Мать ребёнка: Калапова Огрофена Алексеевна

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калапов Никита Сидорович

Мать ребёнка: Калапова Огрофена Алексеевна

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калапова Огрофена Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Ксения Сидоровна

Мать ребёнка: Калапова Огрофена Алексеевна

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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