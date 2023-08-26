Романов Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1993
Сын: Романов Тимофей Николаевич
Мать ребёнка: Романова Дария Николаевна
Рождение ребёнка
14.03.2001
Сын: Романов Даниил Николаевич
Мать ребёнка: Романова Дария Николаевна
Рождение ребёнка
04.05.2005
Дочь: Романова Мария
Мать ребёнка: Романова Дария Николаевна
Рождение ребёнка
27.06.2010
Дочь: Романова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Романова Дария Николаевна