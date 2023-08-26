Романов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1979

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1993

Сын: Романов Тимофей Николаевич

Мать ребёнка: Романова Дария Николаевна

Рождение ребёнка
14.03.2001

Сын: Романов Даниил Николаевич

Мать ребёнка: Романова Дария Николаевна

Рождение ребёнка
04.05.2005

Дочь: Романова Мария

Мать ребёнка: Романова Дария Николаевна

Рождение ребёнка
27.06.2010

Дочь: Романова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Романова Дария Николаевна

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