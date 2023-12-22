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Мартынова Феодосия Никифоровна

Место рождения

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

22.05.1865

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1865

Отец: Мартынов Никифор Акиллович

Мать: Мартынова Просковья Тимофеевна

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
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