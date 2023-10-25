Сахибгареева Светлана Фагимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1976
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1976
Отец: Гилемханов Фагим
Мать: Гилемханова Рауза
Рождение ребёнка
22.07.1996
Дочь: Сахибгареева Лиана Азатовна
Отец ребёнка: Сахибгареев Азат Фаттахетдинович
Рождение ребёнка
14.12.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сахибгареев Азат Фаттахетдинович
Рождение ребёнка
19.03.2002
Дочь: Сахибгареева Айсылу Азатовна
Отец ребёнка: Сахибгареев Азат Фаттахетдинович