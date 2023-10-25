Сахибгареева Светлана Фагимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахибгареева Светлана Фагимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1976

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1976

Отец: Гилемханов Фагим

Мать: Гилемханова Рауза

Рождение ребёнка
22.07.1996

Дочь: Сахибгареева Лиана Азатовна

Отец ребёнка: Сахибгареев Азат Фаттахетдинович

Рождение ребёнка
14.12.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сахибгареев Азат Фаттахетдинович

Рождение ребёнка
19.03.2002

Дочь: Сахибгареева Айсылу Азатовна

Отец ребёнка: Сахибгареев Азат Фаттахетдинович

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