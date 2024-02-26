Ефимия Феофилактова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Иван Афанасьев (Ич)
Отец ребёнка: Афанасий Михайлов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Акилина Афанасьева (Вна)
Отец ребёнка: Афанасий Михайлов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Иван Афанасьев (Ич)
Отец ребёнка: Афанасий Михайлов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Семен Афанасьев (Ич)
Отец ребёнка: Афанасий Михайлов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Евдокея Афанасьева (Вна)
Отец ребёнка: Афанасий Михайлов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1850