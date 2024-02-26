Ефимия Феофилактова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимия Феофилактова (Вна)

Ефимия Феофилактова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1791 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Иван Афанасьев (Ич)

Отец ребёнка: Афанасий Михайлов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Акилина Афанасьева (Вна)

Отец ребёнка: Афанасий Михайлов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Иван Афанасьев (Ич)

Отец ребёнка: Афанасий Михайлов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Семен Афанасьев (Ич)

Отец ребёнка: Афанасий Михайлов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Евдокея Афанасьева (Вна)

Отец ребёнка: Афанасий Михайлов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Михайлов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1850
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close