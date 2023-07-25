(Колесникова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Колесникова) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
18.05.1916

Отец: Колесников Василий

Мать: ?

Смерть
Неизвестно