Selyukov Evgeny — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Selyukov Evgeny

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.12.1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Selyukov Kalistrat

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Selyukova Klavdia

Рождение ребёнка
29.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Selyukova Klavdia

Rudny, Kazakhstan
Смерть
16.12.1993
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