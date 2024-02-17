Selyukov Evgeny
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.12.1993
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Selyukov Kalistrat
Рождение ребёнка
25.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Selyukova Klavdia
Рождение ребёнка
29.06.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Selyukova Klavdia
Rudny, Kazakhstan
Смерть
16.12.1993