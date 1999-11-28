Шпортюк Мария Карповна
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти28.11.1999
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
07.11.1937
Дочь: Лучкина Нина Василевна
Отец ребёнка: Тищенко Василий Каленыкович (Калыновыч)
Рождение ребёнка
28.01.1941
Дочь: Дячкина Екатерина Василевна
Отец ребёнка: Тищенко Василий Каленыкович (Калыновыч)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муж1
Смерть
28.11.1999