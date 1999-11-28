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Шпортюк Мария Карповна

Место рождения

Нехвороща, Полтавська область

Дата рождения

1909

Дата смерти

28.11.1999

Пол

Женский

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Шпортюк Карпо Кириллович

Мать: Шпортюк Елена Прокофьевна

Нехвороща, Полтавська область
Рождение ребёнка
07.11.1937

Дочь: Лучкина Нина Василевна

Отец ребёнка: Тищенко Василий Каленыкович (Калыновыч)

Рождение ребёнка
28.01.1941

Дочь: Дячкина Екатерина Василевна

Отец ребёнка: Тищенко Василий Каленыкович (Калыновыч)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муж1

Смерть
28.11.1999
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