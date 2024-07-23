Кабатов Семён Стефанович
Место рождения
Дата рожденияДо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815
Отец: Кабатов Стефан Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
03.07.1827 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Венчание проходило в Рождественской церкви села Богородского. Поручителями при венчании были, со стороны жениха, деревни Крастелиха крестьяне: Семён Иванович Панфилов, Семён Иванович Вачугов, Василий... Показать все
Смерть
Неизвестно