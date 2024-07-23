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Кабатов Семён Стефанович

Место рождения

Крастелиха, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

До 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1800 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815

Отец: Кабатов Стефан Михайлович

Мать: не указана

Крастелиха, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
03.07.1827 ст.

Жена: Кабатова Мария Михайловна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Венчание проходило в Рождественской церкви села Богородского. Поручителями при венчании были, со стороны жениха, деревни Крастелиха крестьяне: Семён Иванович Панфилов, Семён Иванович Вачугов, Василий... Показать все
Смерть
Неизвестно

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