Задонская Мария Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задонская Мария Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Томовк Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Задонский Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Томовк Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Задонский Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Задонский Сергей

Смерть
Неизвестно