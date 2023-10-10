Парфенов Павел Емельянович
Место рождения
Дата рождения22.06.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1900
Отец: Емельян Парфенов
Мать: Евдокия Стефанова
Крещение
23.06.1900
Кислово, Короваевская волость, Сычевский уезд
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Кислово Восприемники: крестьянин Феоктист Прохоров и крестьянская жена Анисья Парфенова (сестра Емельяна)
Бракосочетание
19.11.1924
Второй брак для Павла, первый для Антонины
Рождение ребёнка
18.02.1926
Сын: Парфенов Василий Павлович
Мать ребёнка: Парфенова Антонина Кузминична
Герасимово, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парфенова Параскева Павловна
Мать ребёнка: Парфенова Антонина Кузминична
Смерть
Неизвестно
Покончил жизнь самоубийством