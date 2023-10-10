Парфенов Павел Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПарфенов Павел Емельянович

Парфенов Павел Емельянович

Место рождения

Пантюшина, Короваевская волость, Сычевский уезд

Дата рождения

22.06.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1900

Отец: Емельян Парфенов

Мать: Евдокия Стефанова

Пантюшина, Короваевская волость, Сычевский уезд
Крещение
23.06.1900
Кислово, Короваевская волость, Сычевский уезд
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Кислово Восприемники: крестьянин Феоктист Прохоров и крестьянская жена Анисья Парфенова (сестра Емельяна)
Бракосочетание
19.11.1924

Жена: Парфенова Антонина Кузминична

Второй брак для Павла, первый для Антонины
Рождение ребёнка
18.02.1926

Сын: Парфенов Василий Павлович

Мать ребёнка: Парфенова Антонина Кузминична

Герасимово, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парфенова Параскева Павловна

Мать ребёнка: Парфенова Антонина Кузминична

Смерть
Неизвестно
Покончил жизнь самоубийством
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close