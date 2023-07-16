Лобода Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛобода Сергей

Лобода Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1959 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Лобода Наталья Владимировна