(Баранова) Феодосия Степановна
Место рождения
Дата рождения24.05.1901 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
24.05.1901 ст.
Отец: Баранов Степан Петрович
Мать: Баранова Мария Ивановна
Запись №11 Сельца Хотебцова крестьянин Стефан Петров и законная жена его Мария Иванова; оба они вероисповедания православного
Крещение
25.05.1901 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Восприемниками были: того же сельца Хотебцова крестьянин Василий Васильев и деревни Ленькова крестьянская жена Варвара Васильева Таинство крещения совершал приходский священник Петр Смирнов с псаломщ... Показать все
Смерть
Неизвестно