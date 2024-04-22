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(Баранова) Феодосия Степановна

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

24.05.1901 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

Около 1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1901 ст.

Отец: Баранов Степан Петрович

Мать: Баранова Мария Ивановна

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №11 Сельца Хотебцова крестьянин Стефан Петров и законная жена его Мария Иванова; оба они вероисповедания православного
Крещение
25.05.1901 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Восприемниками были: того же сельца Хотебцова крестьянин Василий Васильев и деревни Ленькова крестьянская жена Варвара Васильева Таинство крещения совершал приходский священник Петр Смирнов с псаломщ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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