Карапетян (Казарян) Нелли Нешановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарапетян (Казарян) Нелли Нешановна

Карапетян (Казарян) Нелли Нешановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1967

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1987

Дочь: Астрик Артуровна

Отец ребёнка: Казарян Артур Матевосович

Рождение ребёнка
04.07.1990

Дочь: Манана Артуровна

Отец ребёнка: Казарян Артур Матевосович

Рождение ребёнка
25.08.1996

Сын: Казарян Матевос Артурович

Отец ребёнка: Казарян Артур Матевосович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казарян Артур Матевосович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close