Карапетян (Казарян) Нелли Нешановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1987
Дочь: Астрик Артуровна
Отец ребёнка: Казарян Артур Матевосович
Рождение ребёнка
04.07.1990
Дочь: Манана Артуровна
Отец ребёнка: Казарян Артур Матевосович
Рождение ребёнка
25.08.1996
Сын: Казарян Матевос Артурович
Отец ребёнка: Казарян Артур Матевосович
Бракосочетание
Неизвестно