Сергеев Николай Иванович 04.11.1929 — найти родственников по фамилии на Familio

Сергеев Николай Иванович

Автор
АС
Сергеев А.

мужской, родился 04.11.1929

умер ?.12.1998

Отец
Сергеев Иван Петрович1903 г.р.
Мать
Сергеева Мария Григорьевна1906 г.р.
Супруги
Сергеева (Алексеева) Серафима НиколаевнаНеизвестно г.р.
Дети
Сергеев Андрей Николаевич25.05.1967 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1929

Отец: Сергеев Иван Петрович

Мать: Сергеева Мария Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеева (Алексеева) Серафима Николаевна

Рождение ребёнка
25.05.1967

Сын: Сергеев Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Сергеева (Алексеева) Серафима Николаевна

Ярово, Дмитровский, Московская область

Смерть
?.12.1998

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