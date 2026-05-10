Сергеев Николай Иванович
мужской, родился 04.11.1929
умер ?.12.1998
ОтецСергеев Иван Петрович1903 г.р.
МатьСергеева Мария Григорьевна1906 г.р.
Супруги
Сергеева (Алексеева) Серафима НиколаевнаНеизвестно г.р.
Дети
Сергеев Андрей Николаевич25.05.1967 г.р.
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Место
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Рождение
04.11.1929
Отец: Сергеев Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1967
Сын: Сергеев Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Сергеева (Алексеева) Серафима Николаевна
Ярово, Дмитровский, Московская область
Смерть
?.12.1998