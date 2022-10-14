Катаев Тимофей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катаев Тимофей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.2022

Отец: не указан

Мать: Катаева Кристина Владимировна