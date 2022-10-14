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Катаев Тимофей Иванович
Катаев Тимофей Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.10.2022
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Катаева Кристина Владимировна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.2022
Отец: не указан
Мать:
Катаева Кристина Владимировна
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