Суховодов Григорий Яковлевич
Место рожденияНижегородская губерния, Выксунский район, д. Виля
Дата рождения15.11.1901
Дата смерти11.03.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Нижегородская губерния, Выксунский район, д. Виля
Рождение ребёнка
28.08.1940
Дочь: Белова Маргарита Григорьевна
Мать ребёнка: Суховодова Антонина Николаевна
Смерть
11.03.1983