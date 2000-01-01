Суховодов Григорий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суховодов Григорий Яковлевич

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Место рождения

Нижегородская губерния, Выксунский район, д. Виля

Дата рождения

15.11.1901

Дата смерти

11.03.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижегородская губерния, Выксунский район, д. Виля
Рождение ребёнка
28.08.1940

Дочь: Белова Маргарита Григорьевна

Мать ребёнка: Суховодова Антонина Николаевна

Смерть
11.03.1983
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