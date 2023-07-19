Матвеева (Буравцова) Анна Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева (Буравцова) Анна Акимовна

Место рождения

Курская область Малоархангельский район деревня Цуриково

Дата рождения

1910

Дата смерти

07.01.1989

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Курская область Малоархангельский район деревня Цуриково
Рождение ребёнка
07.08.1937

Дочь: Федоренко Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Матвеев Сергей Григорьевич

Московская область Дмитровский район ст. Лобня
Рождение ребёнка
24.08.1940

Сын: Матвеев Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Матвеев Сергей Григорьевич

Бракосочетание
29.06.1955

Муж: Матвеев Сергей Григорьевич

Лобненский Поссовет Краснополянского района ст. Лобня
Смерть
07.01.1989