Матвеева (Буравцова) Анна Акимовна
Место рожденияКурская область Малоархангельский район деревня Цуриково
Дата рождения1910
Дата смерти07.01.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Курская область Малоархангельский район деревня Цуриково
Рождение ребёнка
07.08.1937
Дочь: Федоренко Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Матвеев Сергей Григорьевич
Московская область Дмитровский район ст. Лобня
Рождение ребёнка
24.08.1940
Сын: Матвеев Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Матвеев Сергей Григорьевич
Бракосочетание
29.06.1955
Лобненский Поссовет Краснополянского района ст. Лобня
Смерть
07.01.1989