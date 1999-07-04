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Васенин Анатолий Геннадьевич

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Место рождения

Васенины, Юрьянский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

09.03.1966

Дата смерти

04.07.1999

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1930 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1966

Отец: Васенин Геннадий Егорович

Мать: Васенина Апполинария Яковлевна

Васенины, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
21.07.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
капитан милиции
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
04.07.1999
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