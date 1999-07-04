Васенин Анатолий Геннадьевич
Место рождения
Дата рождения09.03.1966
Дата смерти04.07.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1966
Рождение ребёнка
21.07.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
капитан милиции
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
04.07.1999