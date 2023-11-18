Красавцев Игорь Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красавцев Игорь Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1956 г.р.

Дети

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1983

Дочь: Власова Эльвира

Мать ребёнка: Даудова Мэниря Закировна

Рождение ребёнка
23.07.1986

Сын: Красавцев Роман

Мать ребёнка: Даудова Мэниря Закировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Даудова Мэниря Закировна

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