Красавцев Игорь Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1983
Дочь: Власова Эльвира
Мать ребёнка: Даудова Мэниря Закировна
Рождение ребёнка
23.07.1986
Сын: Красавцев Роман
Мать ребёнка: Даудова Мэниря Закировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Даудова Мэниря Закировна