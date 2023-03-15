Башкирова ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Башкиров Тихон
Отец ребёнка: Башкиров Степан
Рождение ребёнка
1909
Сын: Башкиров Константин
Отец ребёнка: Башкиров Степан
Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1913
Сын: Башкиров ?
Отец ребёнка: Башкиров Степан
Рождение ребёнка
1916
Дочь: ?
Отец ребёнка: Башкиров Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Башкиров Степан
Смерть
Неизвестно