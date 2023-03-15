Башкирова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башкирова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Башкиров Тихон

Отец ребёнка: Башкиров Степан

Рождение ребёнка
1909

Сын: Башкиров Константин

Отец ребёнка: Башкиров Степан

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Башкиров ?

Отец ребёнка: Башкиров Степан

Рождение ребёнка
1916

Дочь: ?

Отец ребёнка: Башкиров Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башкиров Степан

Смерть
Неизвестно
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