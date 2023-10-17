Манч Мила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манч Мила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Манч Лукас

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Манч Гюнтер

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смит Фред (Манч)

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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