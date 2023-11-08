Старцева (Холопова) Екатерина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смерти1812
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Холопов Яков
Мать: Холопова Анна
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Старцов Ларион Евдокимович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Старцев Стефан
Отец ребёнка: Старцов Ларион Евдокимович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Старцев Иван
Отец ребёнка: Старцов Ларион Евдокимович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Старцева Агафья
Отец ребёнка: Старцов Ларион Евдокимович
Рождение ребёнка
1787
Сын: Старцев Михаил
Отец ребёнка: Старцов Ларион Евдокимович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Старцев Стефан
Отец ребёнка: Старцов Ларион Евдокимович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Старцева Ирина
Отец ребёнка: Старцов Ларион Евдокимович
Смерть
1812