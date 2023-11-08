Старцева (Холопова) Екатерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старцева (Холопова) Екатерина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

1812

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Холопов Яков

Мать: Холопова Анна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Старцев Иосиф Ларионович

Отец ребёнка: Старцов Ларион Евдокимович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Старцев Стефан

Отец ребёнка: Старцов Ларион Евдокимович

Рождение ребёнка
1782

Сын: Старцев Иван

Отец ребёнка: Старцов Ларион Евдокимович

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Старцева Агафья

Отец ребёнка: Старцов Ларион Евдокимович

Рождение ребёнка
1787

Сын: Старцев Михаил

Отец ребёнка: Старцов Ларион Евдокимович

Рождение ребёнка
1791

Сын: Старцев Стефан

Отец ребёнка: Старцов Ларион Евдокимович

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Старцева Ирина

Отец ребёнка: Старцов Ларион Евдокимович

Смерть
1812
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