Покрышкина Агафья Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покрышкина Агафья Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1667

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1667 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1667

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1682

Сын: Покрышкин Иван Давыдов

Отец ребёнка: Покрышкин Давыд Климонтов

Кипеневщина, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Покрышкин Никифор Давыдов

Отец ребёнка: Покрышкин Давыд Климонтов

с. Гороховское, Великорецкая волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1700

Дочь: Пелагея Давыдова

Отец ребёнка: Покрышкин Давыд Климонтов

с. Гороховское, Великорецкая волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1704

Дочь: Парасковья Давыдова

Отец ребёнка: Покрышкин Давыд Климонтов

с. Гороховское, Великорецкая волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покрышкин Давыд Климонтов

Работа или профессия
Неизвестно
дьяконова жена
Место жительства
Неизвестно
с. Гороховское, Великорецкая волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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