Покрышкина Агафья Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1667
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1667
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1682
Отец ребёнка: Покрышкин Давыд Климонтов
Кипеневщина, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1690
Сын: Покрышкин Никифор Давыдов
Отец ребёнка: Покрышкин Давыд Климонтов
с. Гороховское, Великорецкая волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1700
Дочь: Пелагея Давыдова
Отец ребёнка: Покрышкин Давыд Климонтов
с. Гороховское, Великорецкая волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1704
Дочь: Парасковья Давыдова
Отец ребёнка: Покрышкин Давыд Климонтов
с. Гороховское, Великорецкая волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
дьяконова жена
Место жительства
Неизвестно
с. Гороховское, Великорецкая волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710